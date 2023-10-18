اليوم السابع
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المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي يدعو لتحديد المسؤولين عن استهداف مستشفى غزة ومعاقبتهم

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:00 ص
المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي يدعو لتحديد المسؤولين عن استهداف مستشفى غزة ومعاقبتهم المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل
وكالات

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دعا المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، إلى تحديد المسؤولين عن استهداف المستشفى في قطاع غزة ومعاقبتهم.

وكتب بوريل في حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أن "الأنباء الواردة من المستشفى الأهلي المعمداني في غزة تزيد من رعب المأساة التي تتفاعل أمام عيوننا منذ أيام".







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