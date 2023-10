المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي يدعو لتحديد المسؤولين عن استهداف مستشفى غزة ومعاقبتهم

دعا المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، إلى تحديد المسؤولين عن استهداف المستشفى في قطاع غزة ومعاقبتهم.

وكتب بوريل في حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أن "الأنباء الواردة من المستشفى الأهلي المعمداني في غزة تزيد من رعب المأساة التي تتفاعل أمام عيوننا منذ أيام".

The news coming from the Al-Ahli Arabi Baptist hospital in Gaza add horror to the tragedy unfolding before our eyes since days.

Once again, innocent civilians pay the highest price. The responsibility for this crime must be clearly established & the perpetrators held accountable.