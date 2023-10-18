المستشار الألمانى على X : نعمل مع مصر لضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزة

كتبت: هناء أبو العز

قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن الحكومة الألمانية، تعمل حاليًا مع مصر لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة فى أسرع وقت ممكن.

وأشار شولتز في تغريدة له على منصة إكس، بعد انتهاء لقائه بالرئيس عبد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يحتاج الناس هناك إلى الماء والغذاء والدواء، ولن نتركهم بمفردهم، ولذلك تواصل الحكومة الاتحادية التزامها الإنساني في غزة.

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إنه جاء إلى مصر لأن مصر جار مباشر لهذه المنطقة "قطاع غزة"، وأنها تتأثر من تداعيات هذا الأمر.

وضح أن مصر وألمانيا يجمعهما الرغبة فى منع انتشار تداعيات هذا الأمر في المنطقة، محذرا الدول الآخرى من أن تتدخل فى هذا الصراع، مشيرا إلى "أننا نود بالتعاون مع مصر أن نمنع تبعات هذه الحرب الفظيعة".

وأعرب شولتز عن خالص تقديره للدور المصري ومساعي التهدئة ومنع تصعيد الأوضاع وموضوع الأسرى، وقال :"إنكم قمتم في الماضي بدور مهم للغاية في التفاوض واليوم تحاولون أيضا بذل المساعي لتهدئة الأوضاع ومنع التصعيد وفي موضوع الأسرى"، وتابع: إننا نقوم بكل ما فى وسعنا من أجل تحرير هؤلاء الأسرى وهذا من أهم الموضوعات التى تناولناها.