اليوم السابع
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المركز الإعلامى بجامعة الأزهر يحذر من عمليات جمع تبرعات وهمية لصالح فلسطين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 10:47 ص
المركز الإعلامى بجامعة الأزهر يحذر من عمليات جمع تبرعات وهمية لصالح فلسطين دمار غزة
كتب لؤى على

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حذر المركز الإعلامي بجامعة الأزهر منتسبى الجامعة فى مختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم من الانسياق خلف الحسابات الوهمية على صفحات السوشيال ميديا وعمليات جمع تبرعات مالية بحجة أنها لنصرة الأشقاء في فلسطين من خلال إرسال التبرعات علي رقم فودافون كاش أو رقم حساب بنكي مجهول الهوية.
 
وأهاب المركز الإعلامي بجامعة الأزهر بمنسوبي الجامعة تحري الدقة في مثل هذه الدعوات الوهمية، داعيًا الجميع إلى أن التبرع متاح من خلال القنوات الرسمية مثل بيت الزكاة والصدقات المصرى، وجمعية الهلال الأحمر المصرى وغير ذلك من قنوات التبرعات الرسمية.
 
 

 







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