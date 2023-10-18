اليوم السابع
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المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر يدين تدمير مستشفى المعمدانى بغزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:05 م
المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر يدين تدمير مستشفى المعمدانى بغزة علم فلسطين - أرشيفبة
كتب: محمد الأحمدى

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يدين بشدة المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر كافة الممارسات اللا إنسانية التى تحدث فى فلسطين، وكل أعمال العنف التى يتعرض لها المدنيون، ونستنكر كل مظاهر العنف الانتقامى الذى أدى إلى قتل وجرح آلاف الأبرياء، وتدمير البنى التحتية والتهجير القسري. أن ما حدث بالأمس من تدمير المستشفى المعمدانى بغزة، والذى راح ضحيته الآلاف ما بين قتلى وجرحى، كلهم من المدنيين والمرضى، هو أمر لا يتفق مع أبسط مبادئ الإنسانية، ويتعارض مع كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة الخاصة بحماية المدنيين. 

 

ويثمّن سنودس النيل الإنجيلى الدور الهام الذى يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية من أجل إيقاف الحرب واستتباب الأمن والسلام فى المنطقة. كذلك نعظّم الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، فى جهود الدعم والإغاثة

 

وأختتم البيان : إننا ندعو الله جلَّ شأنه أن يسود السلام العادل والدائم فى المنطقة، وأن يعزى الأسر المنكوبة، ويشفى الجرحى، وينزع الرعب وعدم الأمان من قلوب الخائفين، وأن يحفظ بلادنا من كل شر.

 







جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

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مستشفى المعمداني في غزة

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