المئات من أبناء محافظة أسيوط يخرجون للشوارع تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

خرج المئات من أبناء محافظة أسيوط إلى ميدان المجذوب تضامنا مع الشعب الفلسطينى، ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وردد المشاركون فى الوقفة التضامنية هتافات تسقط تسقط إسرائيل، وبالروح والدم نفديكي يافلسطين ولا لتهجير الفلسطينين، وإحنا معاك ياريس، ورفع المشاركون الإعلام المصرية ، والعلم الفلسطيني مطالبين المجتمع الدولى بضرورة السماح بمرور المساعدات.