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الكنيسة الأرثوذكسية ترسل مساعدات عاجلة لقطاع غزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:26 ص
الكنيسة الأرثوذكسية ترسل مساعدات عاجلة لقطاع غزة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية، العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.
 
وتضامنا مع أهالينا في غزة وبتوجيهات من قداسة البابا تقوم أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بتجهيز مساعدات تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة.
 
وتناشد الكنيسة القبطية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية في هذا العمل.
 
يمكنكم إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس  بمدينة نصر، وللاستعلام والتواصل على رقم 01281343275 -   01281343239 أو على الإيميل:  bless@blessegypt.org
 
واختتمت الكنيسة بيانها نصلي أن يسود الهدوء والسلام في فلسطين وفي العالم أجمع. 
 
 






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