القومى لحقوق الإنسان: نسب التسرب فى التعليم الابتدائى محدودة

كتب محمود طه حسين

أكد التقرير السنوى السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، 2020,2023، أن نسب التسرب فى التعليم الابتدائى محدودة ويبلغ متوسطها العام 0.2%وهي في الذكور أعلى حيث تبلغ 2.3٪ مقابل 13,.% في الإناث، وتعد هذه النسب بشكل عام مرتفعة عن المتوسط العام بدرجة كبيرة فى 3 محافظات وهي أسيوط ومطروح وبني سويف حيث تتراوح بين 0.35% و0.36% ولكن نسب التسرب من التعليم الإعدادي مرتفعة نسبيا وتسجل 0.87٪ في المتوسط العام وتزداد في الإناث لتسجل 0.11٪ مقارنة ب 0.66% في الذكور.

وبدأت صباح اليوم فاعليات المنتدى الحوارى الإقليمى " مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان فى المنطقة العربية من أجل عقد اجتماعى جديد للتربية والتعليم.