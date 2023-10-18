اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"القاهرة الإخبارية" تذيع فيديو لوقفة تأييد شعبية للرئيس بعد كلمته حول غزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:55 م
"القاهرة الإخبارية" تذيع فيديو لوقفة تأييد شعبية للرئيس بعد كلمته حول غزة الوقفة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو لوقفة تأييد شعبية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد كلمته حول رفض التهجير القسري لسكان غزة.
 
 
 
وقالت مذيعة القناة دينا زهرة، "مقاطع مصورة تظهر التأييد العشبي لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول محاولات ورغبات في التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الداخل المصري".
 
وهتف المتواجدون دعما لغزة، "فلسطين عربية.. فلسطين حرة أبية، يا فلسطين يا فلسطين إحنا وراكي ليوم الدين، يا فلسطين يا فلسطين إحنا فداكي ليوم الدين، دم الشهداء مش هيروح، فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"...وغيرها من الهتافات الداعمة للشعب الفلسطيني، مع رفع العلمين المصري والفلسطيني". 
 
 






مصر

غزة

الرئيس السيسي

تهجير سكان غزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة