"القاهرة الإخبارية" تذيع فيديو لوقفة تأييد شعبية للرئيس بعد كلمته حول غزة

كتب سمير حسنى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو لوقفة تأييد شعبية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد كلمته حول رفض التهجير القسري لسكان غزة.

وقالت مذيعة القناة دينا زهرة، "مقاطع مصورة تظهر التأييد العشبي لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول محاولات ورغبات في التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الداخل المصري".

وهتف المتواجدون دعما لغزة، "فلسطين عربية.. فلسطين حرة أبية، يا فلسطين يا فلسطين إحنا وراكي ليوم الدين، يا فلسطين يا فلسطين إحنا فداكي ليوم الدين، دم الشهداء مش هيروح، فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"...وغيرها من الهتافات الداعمة للشعب الفلسطيني، مع رفع العلمين المصري والفلسطيني".