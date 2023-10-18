الطب البيطرى: ضبط 33 طنا و 54 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

كتبت أسماء نصار

‫‎كثفت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، حملاتها على أسواق اللحوم، وقد تم ضبط 33 طنا و 54 كجم لحوم ودواجن ذبح خارج المجازر، ومقطعات ومصنعات لحوم ودواجن، ومفروم لحوم وأكباد ودهون وحواوشي غير صالحة للاستخدام الآدمى.

يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.