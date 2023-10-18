وأكدت الوزيرة - في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في مدينة رام الله، للوقوف على آخر تطورات العدوان - أن الوضع في قطاع غزة بات كارثيا، وانقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية.

وشددت الوزارة على أن الاحتلال يخرق القوانين الدولية الإنسانية بخصوص حماية الطواقم الطبية، إذ يواصل استهدافه للكوادر الطبية.