الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ3478 وإصابة 12 ألفا

كتب أحمد جمعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، الأربعاء، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى لليوم الثانى عشر على التوالى إلى 3478 شهيدا و12065 إصابة بجراح مختلفة.

فيما أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب المجازر الصهيونية البربرية البشعة التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب المحاصر فى غزة والتى راح ضحيتها أكثر من أربعة آلاف شهيد وأكثر من عشرة آلاف جريح بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والزملاء الصحفيين.

وأضاف البيان: وإذ توام آلة الحرب الإسرائيلية كل جرائم الحرب من قتل وتدمير وحرق وهدم المبانى والعمارات مستخدمة فى ذلك أشد الأسلحة الفتاكة والطيران ضد المدنيين العزل، فإن الاتحاد العام للصحفيين العرب يطالب بمحاسبة إسرائيل على ارتكاب جرائم الحرب ضد الإنسانية وتقديم قادتها للمحاكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد ارتكابها مجزرة العدوان الوحشى على مستشفى "المعمداني" فى غزة الذى استشهد خلاله أكثر من 1000 شهد وجريح، وذلك فى غارة للاحتلال الصهيونى مساء أمس على ساحة المستشفى، بالإضافة إلى أن هناك المئات مازالوا تحت الأنقاض.

ويطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات العربية المهنية، بسرعة التحرك لوقف هذا العدوان الصهيونى وضرورة كسر الحصار على غزة فورا، خاصة وأن الشعب الفلسطينى هناك مستلزمات ضرورية لمساعدته لمواجهة هذا العدوان النارى خاصة بعد قطع المياه والكهرباء.

ويدعو اتحاد الصحفيين العرب جميع الصحفيين والكتاب والمثقفين فى كل مكان ترفع صوتهم بإدانة عن غزة المجازر الصهيونية فى قطاع غزة، فإنه يطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الجرائم الوحشة وإدانة مرتكبها، كما يدعو الاتحاد المنظمات والاتحادات المهنية العربية لتحرك على المستوى الشعبى لدعم الفلسطينيين المحاصرين فى قطاع غزة، كما يدعو المنظمات والقيادات الفلسطينية فى الضفة الغربية وغزة بإسقاط خلافاتهم الصغيرة وتجميع قواهم السادية والمعنوية لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية الشرسة ضد الشعب الفلسطينى البطل.