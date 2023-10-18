اليوم السابع
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الشرطة الإيطالية: إخلاء مدرسة يهودية وسط روما بسبب إنذار بوجود قنبلة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:43 م
الشرطة الإيطالية: إخلاء مدرسة يهودية وسط روما بسبب إنذار بوجود قنبلة قنبلة
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت الشرطة الإيطالية، إخلاء مدرسة يهودية في وسط العاصمة روما اليوم وذلك بعد ورود تهديد بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة الإيطالية، حسبما ذكر راديو (أوروبا 1) اليوم الأربعاء،  إنه تم إرسال فرق متخصصة ورجا أطفاء وكلاب إلى موقع المرسة لتفتيش المبني.. مضيفة أنه تم على الفور إغلاق حي "الغيتو" التاريخي حيث تقع هذه المؤسسة التعليمية.

كان وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، قد أعلن في وقت سابق أن روما تبحث احتمالية إلغاء احتفالات العيد السنوي لقواتها المسلحة والتي تقام تقليديا في الرابع من نوفمبر المقبل في روما، بسبب مخاطر إرهابية.







ايطاليا

قنبلة

مدرسة يهودية




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