اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمخزن زيوت على الطريق الزراعي بالقليوبية

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 12:30 ص
السيطرة على حريق بمخزن زيوت على الطريق الزراعي بالقليوبية حريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب في مخزن للزيوت على أرض فضاء على طريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي" ما بين مدينة قها وقليوب، دون حدوث إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

 
وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن زيوت على أرض فضاء بالقرب من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة ما بين مدينتى قليوب وقها. 
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، ودفعت الحماية المدنية بالقليوبية بـ 4 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة، وتتم حاليا أعمال التبريد لمنع نشوبه مرة أخرى.
 
وأمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وحصر حجم الخسائر، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.
 
 






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