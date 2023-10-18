السياحة والآثار: مد برنامج تحفيز الطيران الحالى حتى شهر أبريل المقبل

كتب محمد أسعد

ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. وقد قام الوزير، باستهلال الاجتماع باستعراض أبرز مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري خلال الفترة الماضية من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة إليه.

كما تم استعراض الإجراءات التي تتخذها الوزارة جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، وتواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية، وغيرها من كافة الجهات المعنية لمتابعة مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وتم، خلال الاجتماع، مناقشة سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة، واستعراض النتائج التي حققها برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي كانت قد أطلقته الوزارة في مايو الماضي ومن المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الجاري، والتي ظهرت في زيادة أعداد حركة السياحة الوافدة لمصر حيث حقق 44 % زيادة في أعداد رحلات الطيران إلى مصر، كما أنه ساهم بشكل كبير في معرفة وقياس متطلبات السوق بصورة أدق ولا سيما في ظل مراعاته للموسمية الموجودة بالمقصد السياحي المصري، وكذلك مراعاة حجم الحركة الوافدة لكل مقصد سياحي على حدا من خلال نسب تحفيز مقاصد سياحية بعينها.

وتم مناقشة والموافقة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر.

وفي هذا الإطار، أشار أحمد عيسى إلى أن هذا البرنامج يعد أحد أهم وأكبر برامج الإنفاق العام على صناعة السياحة في مصر حالياً ولا سيما في ظل أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والذي يهدف إلى زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر.

كما تم أيضاً إطلاع أعضاء المجلس على الزيارات التعريفية التي من المقرر أن تقوم الهيئة بتنظيمها خلال الأسبوع المقبل لعدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من دول كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا.

كما تم الإشارة إلى قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بالحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وكذلك قيامها بتصوير مجموعة من الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدين حالياً بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران للاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري.

وتم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة رعاية ودعم الهيئة لبعض الأحداث والفعاليات المختلفة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة سبل الاستفادة من إقامة هذه الأحداث في الترويج السياحي لمصر.

كما تم مناقشة والموافقة على ميزانية خطة التنشيط السياحي للعام المالي 2023/2024 تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وخطط الترويج السياحي لمصر خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ بعض الحملات الترويجية المشتركة مع شركاء المهنة الدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران في الأسواق السياحية المستهدفة، وكذلك استضافة عدد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر.

وقد أثنى أعضاء المجلس على ما اتخذته الوزارة من إجراءات لتكثيف الجهود للترويج للمقصد السياحي المصري خلال هذه الفترة.

وفي نهاية الاجتماع، أشار الوزير، إلى حرص الوزارة على رفع مستويات ودرجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز، لافتاً إلى القرارات الوزارية الأخيرة الصادرة بتشكيل لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار.

وأكد الوزير على أن هذه اللجان ستكون إضافة جديدة لمجلسي إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار حيث سيكون من بين مهامها مراجعة الأداء الفعلي والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنته بالمخطط، مشيراً إلى أهمية الحوكمة والشفافية بصفة عامة في تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتطوير منظومة العمل.