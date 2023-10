السفن الحربية البريطانية تتجه إلى شرق المتوسط لدعم إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن توجه سفن الأسطول الحربي البريطاني إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل على خلفية التصعيد حول قطاع غزة.

وقالت الوزارة في منشور على "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن "مجموعة عملياتية للقوات البحرية الملكية، بما فيها سفينتا Argus وLyme Bay، غادرت جبل طارق وتوجهت إلى شرقي المتوسط".

🇬🇧 Royal Navy task group including @RFAArgus & @RFALymeBay has left Gibraltar for the eastern Mediterranean to reinforce regional stability & provide contingency options in the coming weeks. A @RoyalAirForce A400M delivered supplies ahead of the group's departure. pic.twitter.com/8Hk57ZbScm