اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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السفن الحربية البريطانية تتجه إلى شرق المتوسط لدعم إسرائيل

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:34 ص
السفن الحربية البريطانية تتجه إلى شرق المتوسط لدعم إسرائيل دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن توجه سفن الأسطول الحربي البريطاني إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل على خلفية التصعيد حول قطاع غزة.

وقالت الوزارة في منشور على "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن "مجموعة عملياتية للقوات البحرية الملكية، بما فيها سفينتا Argus وLyme Bay، غادرت جبل طارق وتوجهت إلى شرقي المتوسط".







بريطانيا

ريشى سوناك

البحر المتوسط

اسرائيل

فلسطين

غزه

طوفان الاقصى

Argus

Lyme Bay



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