الزراعة تواصل طرح السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة للمواطنين بأسعار مخفضة

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الهيئة تقوم ببيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بالمحافظات حيث قامت مديرية الإصلاح الزراعي في اسيوط بتسيير منافذ متحركة في بعض ميادين وشوارع المحافظة محملة بالخضروات والبيض والفواكه بأسعار مخفضة تصل الى 30% فى مختلف السلع.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء وتنفيذا لمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأضاف الفولى أن مديرية الزراعة في محافظة البحيرة قامت بالمشاركة في معرض السلع الغذائية في ايتاى البارود

مشيرا إلى استمرار ضخ السلع الغذائية لخفض الأسعار ومنع استغلال التجار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.