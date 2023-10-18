الجامعة العربية: سلطنة عمان تستضيف المجلس الوزاري والمنتدى العربي للبيئة فى أكتوبر

أ ش أ

أعلنت جامعة الدول العربية أن المنتدى العربي للبيئة سيعقد في" مسقط" عاصمة سلطنة عمان يوم 24 أكتوبر الجاري ويستمر على مدى يومين بتنظيم مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية، كما تستضيف العاصمة العمانية الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (CAMRE).



وينعقد المنتدى تحت شعار "معاً لمواجهة التحديات المناخية لتحقيق الأمن المائي والغذائي"، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والهيئات الحكومية، والشباب والنساء وغيرهم من أصحاب المصلحة لمناقشة المسائل المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي في ظل أزمة المناخ.



وأفاد بيان صدر اليوم الأربعاء عن الجامعة العربية بأن المشاركين في المنتدى سيناقشون التحديات والفرص والحلول لضمان تقدم المنطقة العربية نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة فيما يتعلق بالأهداف المتعلقة بالمناخ والمياه والغذاء.



وأضاف البيان أن المنتدى يهدف الى بناء الزخم قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA6 في نيروبي في فبراير المقبل والذي يركّز على "الإجراءات المتعددة الأطراف الفعالة والشاملة والمستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوّع البيولوجي والتلوّث".



وأوضح البيان أن المنتدى يتمحور هذا العام حول عدد من الموضوعات تتضمن التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي والموارد المائية،وكيف يمكن التصدي لأزمة الكوكب الثلاثية؛ بما يعزز الأمن المائي والغذائي،إلى جانب علاقة الجفاف والتصحر بالنظم الغذائية والمائية، و"استثمار الابتكار و الاستشراف الاستراتيجي في العالم العربي: نحو أجندة بيئية عالمية مستدامة.