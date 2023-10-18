التحقيق مع المتهم بإدارة شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالجيزة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تحقق النيابة مع المتهم بادارة شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالجيزة، حيث كشفت التحقيقات قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بالعجوزة بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، ومصنفات سمعية وبصرية داخل الشركة بدون ترخيص.

وأوضحت التحقيقات أنه بتفتيش مقر الشركة فى حضوره تم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على ( 3 هارد ديسك مُحمل عليهم "مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التى تم إعدادها بالشركة، برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية بدون تصريح) وكذا ضبط استوديو تصوير خاص بتصوير البرامج الحوارية يحتوى على ( كاميرا ديجيتال – مايك صوت – 2 مايك صوت لاسلكى) وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول عن الشركة وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادى.