اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:50 م
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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط يصدر بيانا يدعم فيه الرئيس السيسي

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:29 م
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط يصدر بيانا يدعم فيه الرئيس السيسي جانب من حشود التحالف الوطني
أسيوط -هيثم البدرى

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أصدر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط بيانا جاء فيه "يتابع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط ما يحدث في غزة من عدوان سافر على حقوق الشعب الفلسطيني، ويستنكر كل ما يرتكبه جيش الإحتلال  الإسرائيلي من جرائم حرب ضد المدنيين.
 
وإذ نتابع على مدار الساعة الموقف العظيم للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه هذه الأحداث، فإننا نؤيد كل ما يتخذه سيادته من قرارات لحماية أرض مصر والدفاع عن القضية الفلسطينية.
 
ونثمن الموقف الوطني العظيم للقيادة السياسية المصرية الذي يتضمن عدم الموافقة على تهجير أهل غزة إلى شبه جزيرة سيناء حرصا على صالح القضية الفلسطينية ،ورفض كل مخططات النيل من الأمن القومي المصري وأنه خط أحمر لا يمكن المساس به.
 
ونعاهد  الرئيس عبدالفتاح السيسي بأننا جميعا رهن الإشارة لتنفيذ قرارات سيادته الحكيمة والوطنية من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن ووحدته وسلامة أراضيه.
 
 
 

 







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