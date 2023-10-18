وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابين أصيبا بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمحافظة الخليل، تخللها اعتقال 35 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالمُحافظة الواقعة جنوب الضفة.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال 15 آخرين خلال حملة مداهمات لمُخيم "عايدة" في مُحافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين بعد مداهمة منزليهما في بلدة "أبو ديس" شرق مدينة القدس المحتلة، وسط مواجهات بالبلدة.