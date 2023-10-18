اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

الإدارية العليا تحيل طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك للمفوضين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:03 م
الإدارية العليا تحيل طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك للمفوضين نادى الزمالك
كتب - أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، الأربعاء، بإحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20/10/2023، فى الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
 
حمل طعن المحكمة الادارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا.
 
وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.






نادي الزمالك

القضاء الاداري

مجلس الدولة

حسام الدين المندوة

انتخابات الزمالك

انتخابات نادى الزمالك

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة