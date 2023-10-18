اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الإحصاء: 11.4% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال عام 2022

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:34 ص
الإحصاء: 11.4% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال عام 2022 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا مسجلة 942.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 846.2 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%.
 
وبلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 4 مليارات دولار خلال عام  2022 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.3%.
 
وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 5 مليارات دولار خلال عام  2022 مقابل 5.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ألمانيا خلال عام  2022

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 141.1 مليون دولار.
2. ملابس بقيمة 132.3 مليون دولار.
3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية  بقيمة 64 مليون دولار.
4. فواكه بقيمة 60.4 مليون دولار.
5. خضر ونباتات بقيمة 58.2 مليون دولار.
 

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ألمانيا خلال عام  2022

1. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 788 مليون دولار.
2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 765.6 مليون دولار.
3. منتجات الصيدلة بقيمة 522.4 مليون دولار.
4. مركبات جوية وفضائية بقيمة 201.9 مليون دولار.
5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 201.7 مليون دولار.
 
وبلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر 633.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 300.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 111%.
 
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بألمانيا 203.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 130.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 55.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات الألمان العاملين في مصر 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 2%.






الصادرات المصرية

مصر والمانيا

اخبار الاقتصاد




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