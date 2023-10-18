اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 08:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على مستشفى "المعمدانى" بغزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 08:00 ص
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على مستشفى "المعمدانى" بغزة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
وكالات

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجزرة الإسرائيلية في المستشفى الأهلي "المعمداني" بقطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص معظمهم من الأطفال والنساء.

وكتب غوتيريش في رسالة على حسابه في منصة "إكس": "أشعر بالفزع من مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين في الهجوم الذي وقع اليوم على مستشفى (المعمداني) في قطاع غزة، وهو ما أدينه بشدة. قلبي مع عائلات الضحايا".

وأضاف: "تتمتع المستشفيات والعاملون في المجال الطبي بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي".

كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم على إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وفي السياق ذاته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في جنيف، لتقديم المسؤولين عن تدمير المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة إلى العدالة.

واستهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مستشفى "المعمداني" الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 1000قتيل وعشرات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.

وأكد مستشفى الشفاء أن أغلب ضحايا الغارة الاسرائيلية على المستشفى المعمداني هم من الأطفال والنساء وأنهم تحولوا إلى أشلاء.







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