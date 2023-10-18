اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 10:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الأزهر والكنيسة والأوقاف يؤيدون للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس بسوهاج.. صور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 09:40 م
الأزهر والكنيسة والأوقاف يؤيدون للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس بسوهاج.. صور الأزهر والكنيسة والأوقاف يؤيدون للقضية الفلسطينية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة سوهاج التحام نسيجى الأمة الأزهر والكنيسة وانضما إليهما رجال الأوقاف فى ملحمة وطنية قلما تجدها فى أى مكان فى العالم إلا فى مصر، حيث نظموا جميعهم مسيرة إنضمت إلى باقى المسيرات الحاشدة الأخرى الموجودة بميدان الشبان المسلمين منددين بما يحدث على أرض فلسطين من اعتداء، ومؤكدين على تأييدهم الكامل لقرارات الرئيس السيسى حول القضية الفلسطينية.

وقال الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، إن اليوم شهد ملحمة وطنية ضمت كل أطياف الشعب وجمعت بين الأقباط والمسلمين بالمحافظة جمعهم هتاف واحدة وقضية واحدة وتأييد لقرارا واحدا ليضربوا أقوى مثال على الوطنية وعلى حب كل الشعوب العربية وأن مصر لها دور بارز ومهم فى كل القضايا فإذا تحركت مصر حركت من حولها كل شيء فقضية فلسطين هى قضية كل العرب ومصر هى أم لكل العرب ولن يستطيع أحد أن يغير موقفها الثابت نحو القضية.

وأضاف حمادى أن وقفتا جاءت تضامنا مع إخواننا الفلسطينيين فى غزة الذين يتعرضون لإرهاب الكيان الصهيونى والذى أسفر عن سقوط مئات الشهداء والآف المصابين، وللتعبير على الرفض القاطع للأعمال الوحشية والبربرية التى ارتكبها الكيان الصهيونى فى حق الأطفال والنساء العزل والأبرياء فى غزة.

وأكد حمادى أن فلسطين شريان يتدفق فى قلب الأزهر الشريف، والعدوان على إخواننا فى الأراضى المحتلة وقفت ضده العمامة الأزهرية بإمامها الطيب وقفة حاسمة دعت معها العالم والإنسانية لمساندة حقوق الشعب الفلسطينى.

 

 

الازهر والكنيسة والأوقاف بمسيرة تأييد فلسطين

 

الازهر والكنيسة والأوقاف بمسيرة تأييد فلسطين

 

مسلم مسيحى قضية واحدة
مسلم مسيحى قضية واحدة

 

الأزهر يقود مسيرة حاشدة
الأزهر يقود مسيرة حاشدة

 

رجال الأزهر والاوقاف
رجال الأزهر والاوقاف

 

معا لتأييد قررات الرئيس
معا لتأييد قررات الرئيس

 

الأزهر والكنيسة بمسيرة القضية الفلسطينية وتأييد قرارات الرئيس
الأزهر والكنيسة بمسيرة القضية الفلسطينية وتأييد قرارات الرئيس

 

الكنيسة والأزهر واأوقاف يحملون علم فلسطين
الكنيسة والأزهر واأوقاف يحملون علم فلسطين

 

طلاب الأزهر ونصرة اللقضية اللفلسطينية
طلاب الأزهر ونصرة اللقضية اللفلسطينية

 

الأزهر والكنيسة للرئيس السيسى كلنا معك
الأزهر والكنيسة للرئيس السيسى كلنا معك

 

ايد بإيد ضد العدوان على فلسطين
ايد بإيد ضد العدوان على فلسطين

 







سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

طلاب من اجل مصر

مسيرة طللابية

الشعب الفلسطيني

غزة

تضامنا مع الشعب الفلسطيني

رئيس جامعة سوهاج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة