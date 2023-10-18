الأزهر والكنيسة والأوقاف يؤيدون للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج التحام نسيجى الأمة الأزهر والكنيسة وانضما إليهما رجال الأوقاف فى ملحمة وطنية قلما تجدها فى أى مكان فى العالم إلا فى مصر، حيث نظموا جميعهم مسيرة إنضمت إلى باقى المسيرات الحاشدة الأخرى الموجودة بميدان الشبان المسلمين منددين بما يحدث على أرض فلسطين من اعتداء، ومؤكدين على تأييدهم الكامل لقرارات الرئيس السيسى حول القضية الفلسطينية.

وقال الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، إن اليوم شهد ملحمة وطنية ضمت كل أطياف الشعب وجمعت بين الأقباط والمسلمين بالمحافظة جمعهم هتاف واحدة وقضية واحدة وتأييد لقرارا واحدا ليضربوا أقوى مثال على الوطنية وعلى حب كل الشعوب العربية وأن مصر لها دور بارز ومهم فى كل القضايا فإذا تحركت مصر حركت من حولها كل شيء فقضية فلسطين هى قضية كل العرب ومصر هى أم لكل العرب ولن يستطيع أحد أن يغير موقفها الثابت نحو القضية.

وأضاف حمادى أن وقفتا جاءت تضامنا مع إخواننا الفلسطينيين فى غزة الذين يتعرضون لإرهاب الكيان الصهيونى والذى أسفر عن سقوط مئات الشهداء والآف المصابين، وللتعبير على الرفض القاطع للأعمال الوحشية والبربرية التى ارتكبها الكيان الصهيونى فى حق الأطفال والنساء العزل والأبرياء فى غزة.

وأكد حمادى أن فلسطين شريان يتدفق فى قلب الأزهر الشريف، والعدوان على إخواننا فى الأراضى المحتلة وقفت ضده العمامة الأزهرية بإمامها الطيب وقفة حاسمة دعت معها العالم والإنسانية لمساندة حقوق الشعب الفلسطينى.

الازهر والكنيسة والأوقاف بمسيرة تأييد فلسطين



مسلم مسيحى قضية واحدة



الأزهر يقود مسيرة حاشدة



رجال الأزهر والاوقاف



معا لتأييد قررات الرئيس



الأزهر والكنيسة بمسيرة القضية الفلسطينية وتأييد قرارات الرئيس



الكنيسة والأزهر واأوقاف يحملون علم فلسطين



طلاب الأزهر ونصرة اللقضية اللفلسطينية



الأزهر والكنيسة للرئيس السيسى كلنا معك