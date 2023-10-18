اشتباكات بمحيط السفارة الإسرائيلية فى إسطنبول.. فيديو

كتب محمد شرقاوى

وقعت اشتباكات في محيط السفارة الإسرائيلية في إسطنبول، وذلك عقب مظاهرة نظمها الأتراك ضد القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمدانى التى راح ضحيتها المئات فى غزة.

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على جريمة جديدة، بعدما استهدفت قواته مستشفى المعمدانى، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه وقع أكثر من 800 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، موضحة أن مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمدانى وسط غزة.

وقدم تليفزيون اليوم السابع تغطية جديدة من إعداد إسلام شيبة وتقديم أحمد الجعفري حول ما أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الحداد العام لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حدادا على شهداء مستشفى المعمداني.

فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى ثمانمائة شهيد، وعشرات المصابين من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.

وتابعت الصحة الفلسطينية في غزة أن المستشفى كان يحتمي به آلاف النازحين الذين هجرهم الاحتلال قسراً من بيوتهم.