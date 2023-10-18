ارتفاع المخزون التجارى النفطى لدول منظمة التعاون الاقتصادى لـ2792 مليون برميل

كتبت - مروة الغول

ارتفع المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر يوليو 2023 بمقدار 6 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 2792 مليون برميل، بينما استقر المخزون الإستراتيجي عند نفس المستوى المسجل خلال الشهر السابق وهو 1501 مليون برميل وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأشار التقرير، إلى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى خلال شهر يوليو 2023 بمقدار 7 آلاف برميل / يوميا مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.449 مليون برميل/يوميا ويتوقع انخفاضه إلى 9.434 مليون برميل يوميا في أغسطس 2023، وإلى 9.415 مليون برميل/يوميا فى شهر سبتمبر.

وتابع التقرير، أنه فى تطور أخر، انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار 9 حفارة خلال شهر يوليو 2023 ليبلغ عددها 607 حفارة.