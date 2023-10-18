اجتماع طارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربى الخميس لبحث الجرائم الإسرائيلية

بيشوى رمزى

أعلن البرلمان العربى، عن عقد اجتماع طارئ غدا الخميس بالقاهرة للجنة فلسطين التابعة للبرلمان، وذلك لمناقشة الجرائم الإرهابية التى تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وذلك في أعقاب استهداف المستشفى الأهلي المعمداني، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الجريمة النكراء تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ولا يجب أن تمر دون محاسبة مرتكبيها، مشددا على التضامن التام مع الشعب الفلسطيني المناضل المدافع عن حقوقه المشروعة، مستنكرا في الوقت ذاته الصمت الدولي المُخزي تجاه هذه الجرائم والسياسات الهمجية.

وطالب البرلمان العربي، من خلال مخاطبات رسمية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والبرلمانات الإقليمية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية باتخاذ موقف حاسم لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

كما طالب الدول الكبرى بالكف عن استخدام حق "الفيتو" وإعطاء شرعية لإجرام القوة القائمة بالاحتلال التي تشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، من خلال تعمُد استهداف المدنيين الأبرياء.