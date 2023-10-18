اليوم السابع
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اتحاد عمال مصر يدين بشدة الاعتداء الصهيونى بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 12:01 ص
اتحاد عمال مصر يدين بشدة الاعتداء الصهيونى بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة مستشفى المعمدانى فى غزة
كتبت آية دعبس

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أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، عن إدانته بأشد العبارات لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة. 
 
 
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان له، أن قصف إسرائيل المتعمد لـ المستشفى المعمداني، والذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الأبرياء، جريمة ضد الانسانية يجب ان يعاقب مرتكبوها.
 
 
ودعا اتحاد عما مصر، المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الاخلاقية والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لاطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.






اتحاد العمال

غزة

مستشفى المعتمدة بغزة

فلسطين



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