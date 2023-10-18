اتحاد الغرف التجارية يعلن تأييده للرئيس السيسى بموقفه تجاه الحرب فى غزة

أعلن اتحاد الغرف التجارية تأييد كامل وجماعى من مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، وذلك بالإنابة عن أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم، لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفضه القاطع لمجرد التفكير في تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وبالأخص إلى مصر، الامر الذى إذا تم سينقل فكرة المقاومة لسيناء وسيؤدى إلى مزيد من الهجمات على إسرائيل من مصر وسيصبح مبررا لهجمات إسرائيلية على الأراضي المصرية، فمصر كانت وستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها.
اتحاد الغرف التجارية يعلن تأييده للرئيس السيسى بموقفه تجاه الحرب فى غزةالأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:38 م
اتحاد الغرف التجارية
كتب إسلام سعيد
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