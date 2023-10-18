اتحاد الصناعات يعلن دعم موقف الرئيس السيسى لمواجهة العدوان على غزة

كتب إسلام سعيد

أعلن اتحاد الصناعات المصرية في بيان له تأييد موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوقوف أمام العدوان الإسرائيلى الغاشم ويدعم سيادته فى مطالبه للتفويض الشعبى والاصطفاف خلفه فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين .