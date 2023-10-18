اتحاد الجمعيات الأهلية: نؤيد قرار الرئيس السيسي برفض التهجير القسرى لأبناء غزة

كتب مدحت وهبة

استنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو الممثل الشرعي للمنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمصر الهجوم البربرى واللاإنساني على مستشفى المعمدانى بغزة، والذي راح ضحيته أكثر من 1000 من الشهداء والآلاف من المصابين وهى جريمة من جرائم الحرب .

وناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى بيان اليوم كل المنظمات الدولية بجميع دول العالم باتخاذ موقف سريع لوقف الاعتداءات الآثمة على المدنيين العزل من السلاح من أبناء غزة الحبيبة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمصابين والأطفال والشيوخ، بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع داخل غزة أصبح كارثياً .

كما نثمن ونؤيد قرارات وسياسات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التهجير القسري لأبناء غزة إلى سيناء حفاظاً على القضية الفلسطينية واحتراماً لسيادة مصر على أراضيها، كما ندعم دعوة الرئيس السيسى لمؤتمر قمة السلام بالقاهرة لوضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية، كما يناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في سرعة تقديم مساعدات عينية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإرسالها إلى الأشقاء بغزة تضمناً معهم.