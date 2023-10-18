اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إسبانيا: ندعم وجود ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات إلى غزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:24 م
إسبانيا: ندعم وجود ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات إلى غزة قطاع غزة
أ ش أ

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صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بأن بلاده تدعم وجود ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة.


وقال ألباريس، إنه من الضروري أن تصل المساعدات الإنسانية التي أصبحت ضرورية هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى إلى السكان المدنيين في غزة، وذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


وأضاف أن إسبانيا مستعدة للمساهمة والمشاركة بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، مضيفا أن بلاده رفعت قيمة مساعداتها إلى مليون يورو كحزمة أولى ومستعدة لتقديم المزيد، إذ توحي الأوضاع بأنه سيكون هناك حاجة إلى تقديم حزم مساعدات جديدة. 







قطاع غزة

فلسطين

دعم فلسطين

الأوضاع فى غزة



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