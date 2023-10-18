إخلاء 6 مطارات فرنسية بعد بلاغات بوجود خطر أمنى

كتبت هناء أبو العز

أخلت السلطات الفرنسية، 6 مطارات مهمة، فى مختلف أنحاء فرنسا، بعد التهديدات بوجود قنبلة.

وأخليت ستة مطارات اليوم بعد تلقيها عبر البريد الالكتروني "تهديدات باعتداءات"، كما أفاد مصدر فى الشرطة لوكالة "فرانس برس".

وأوضح المصدر أن عمليات الإخلاء فى مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أية شكوك" بأن التهديدات قد تكون حقيقية.

وتشهد فرنسا مؤخرًا عمليات إخلاء مستمرة لمتحف وقصور أثرية، حيث تم إخلاء قصر فرساى، أمس، بعد إنذار جديد بوجود قنبلة وبقى مغلقاً طوال النهار.

وكان متحف اللوفر فى باريس قد تلقى أيضاً تهديداً مكتوباً يوم السبت الماضى.