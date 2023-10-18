أوبرا الإسكندرية تعلن تعليق أنشطتها 3 أيام حدادا على ضحايا غزة

أعلنت دار أوبرا الإسكندرية تعليق أنشطتها، بناء على قرار رئيس الجمهورية بإعلان الحداد العام وتنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة، حيث أعلنت الأوبرا تعليق أنشطتها ثلاثة أيام حدادا على شهداء فلسطين ، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حزنا على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وبناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تعليق جميع الأنشطة والفعاليات على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء 18 أكتوبر وحتى الجمعة 20 أكتوبر 2023.