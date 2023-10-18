أهالى المنيا ينظمون وقفه تضامنية مع الشعب الفلسطينى بميدان الثورة

المنيا-حسن عبد الغفار

نظم أهالى محافظة المنيا وقفه تضامنية مع الشعب الفلسيطينى، ولتأييد موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وقد شهد ميدان الثورة ميدان بالاس سابقا توافد المئات عليه من مختلف القرى بمدينة المنيا، يحملون أعلام فلسطين ويرددون هتافات "بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين"، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت منذ صباح اليوم العديد من الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطينى وخروج طلاب جامعة المنيا أيضا فى مسيرة حاشدة داخل الحرم الجامعى.