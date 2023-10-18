اليوم السابع
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أهالى الإسماعيلية ينظمون وقفة تضامنية مع أهالى غزة فى ميدان الممر.. فيديو وصور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:14 م
أهالى الإسماعيلية ينظمون وقفة تضامنية مع أهالى غزة فى ميدان الممر.. فيديو وصور أهالى الإسماعيلية ينظمون وقفة تضامنية مع أهالى غزة فى ميدان الممر
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نظم أهالى محافظة الإسماعيلية وقفة تضامنية بميدان الممر وسط محافظة الإسماعيلية تضامنا مع أهالى غزة، والتنديد بالعدوان الإسرائيلى على أهالى غزة، وأعلن الأهالى موافقتهم على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما يتاخذه من إجراءات لحماية الأراضى المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

ورفع المتظاهرين علم دولة غزة وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للكيان الصهيونى، وما يقومون به من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال وخاصة بعد ضرب المستشفى بغزة وقالوا " بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. يا فلسطين يا فلسطين قوة وعز ليوم الدين.. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود"، وطالب المتظاهرون المجتمع الدولى بالتدخل الفورى، لإيقاف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطينى.

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الاسماعيلية

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