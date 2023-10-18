أهالى الإسماعيلية يتوافدون على ميدان الممر للاشتراك فى الوقفة التضامنية مع أهل غزة

توافد الآلاف من أهالى محافظة الإسماعيلية على ميدان الممر، وذلك للانضمام للوقف التضامنية مع أهالى غزة.

ونظم أهالى محافظة الإسماعيلية قبل قليل وقفة تضامنية بميدان الممر وسط محافظة الإسماعيلية، تضامنا مع أهالى غزة، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالى غزة، وأعلن الأهالي موافقتهم على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يتاخذه من إجراءات لحماية الأراضي المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون علم دولة غزة وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للكيان الصهيوني، وما يقومون به من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال وخاصة بعد ضرب المستشفي بغزة وقالوا: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. يا فلسطين يا فلسطين قوة وعز ليوم الدين.. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود"، وطالب المتظاهرون المجتمع الدولى بالتدخل الفورى، لإيقاف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطينى.