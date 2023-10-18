أزهر دمياط يطلق مسيرة لتأييد قرارات الرئيس السيسى لدعم القضية الفلسطينية.. صور

أطلقت معهد دمياط الأزهرى مسيرة دعم وتأييد لموقف الدولة المصرية وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية، تحركت المسيرة من أمام المعهد بمنطقة الأعصر وسط دمياط متجهة إلى ميدان الساعة والذى شهد تجمع من كافة أبناء دمياط للقيام بوقفات تضامنا مع الشعب الفلسطينى.

شهدت مسيرة الأزهر فى دمياط مشاركة طلاب وأساتذة المعهد، فصلا عن وجود عددا من قيادات المنطقة الازهرية بالمحافظة.

ويشهد ميدان الساعة بمحافظة دمياط الان وقفة تضامنا مع الشعب الفلسطينى وتأييدها لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دعمه للقضية الفلسطينية، ردد المشاركون الهتافات المنددة باستهداف إسرائيل للمدنيين فى فلسطين وفرض الحصار عليهم بغرض تهجيرهم، كما ندد المشاركون من أبناء دمياط بتصفية القضية الفلسطينية ورفض هذه السياسات مطالبين بالسماح الفورى بدخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى.