آلاف الشراقوة ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى وتأييد موقف مصر.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم الآلاف من أهالى محافظة الشرقية أمام قطر ثقافة الزقازيق بجوار محافظة الشرقية لتنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وهتف الأهالى "بالروح والدم نفديكى يا فلسطين"، ورفع الأهالى أعلام جمهورية مصر العربية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وما زال الأهالى يتوافدون من ربوع محافظة الشرقية.



آلاف الشراقوة ينظمون وقفة تضامنية للشعب الفلسطينى وتأييد موقف مصر



آلاف الشراقوة ينظمون وقفة تضامنية للشعب الفلسطينى وتأييد موقف مصر



