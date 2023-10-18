«رابطة تجار السيارات » تؤكد تأييدها للرئيس السيسى بالوقوف أمام العدوان على غزة

كتبت : أماني سمير

أعلنت رابطة تجار السيارات المصرية تأييدها لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطينى في غزة.

وأكدت الرابطة دعمها الكامل لسيادته فى مطالبه للتفويض الشعبى والاصطفاف خلفه فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، وإدانتها للإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين العزّل من الفلسطينيين.

وقالت الرابطة "إننا نعبّر عن كامل تأييدنا لموقف الدولة المصرية الداعم لحقوق القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في الدفاع عن أراضيهم".