7 شروط للالتحاق بالدراسة فى معهد المشورة بالكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادى أحد أهم المؤسسات التعليمية بالكنيسة الأرثوذكسية، حيث يهدف لنشر الوعي بين الأقباط مستخدماً علم المشورة من منظور مسيحى للمساعدة فى مسيرة نضج الشخصية نحو علاقة أفضل مع الله ومع النفس ومع الآخرين، وإثراء الأسرة الأرثوذكسية بالسعي للتوافق والنمو لتكون بيتاً مبنياً على الصخر، والتخلص من الإعاقات النفسية والسلوكيات غير السوية.

ويقدم معهد المشورة مجموعة مميزة من الكورسات التى تهدف لتنميه الفرد والمجتمع.. كورسات خاصة بمساعدة من يعانى من الإدمان بكافة أشكاله حيث يقدم جلسات مشورية لمن يرغب فى ذلك مع نخبه متخصصه من اساتذه المعهد فى تخصصات مختلفة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز متطلبات وشروط الالتحاق بالمعهد:

1- أن يكون خادما متلامسا مع المشاكل الإنسانية الحياتية.

2- حاصل على شهادة جامعية.

3- أن يكون قارئ جيد.

4- السن : يكون قد أنهى الدراسة الجامعية مهما كان السن وحتى 55 سنة.

5- يتعامل مع التكنولوجيا ( الكمبيوتر والانترنت ..).

6- اجتياز المقابلة الشخصية التى يتم اختيار موعدها من قبلكم من المواعيد المتاحة على الموقع.

7- اجتياز الاختبار الشخصى التحريرى الذى يتم انعقاده.