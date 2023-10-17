6 سلع ساهمت فى زيادة صادرات مصر إلى تركيا منها الزيوت واللدائن

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 14%.

وشهدت قائمة الصادرات المصرية إلى تركيا مجموعة من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2022، وجاءت وفقا لما يلي:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.6 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 391 مليون دولار.

3. أقمشة وخيوط من منسوجات صناعية بقيمة 291 مليون دولار.

4. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار.

5. أسمدة بقيمة 194 مليون دولار .

6. آلات وأجهزة كهربائية 170 مليون دولار .

وأظهرت بيانات الجهاز، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا لتسجل 4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 33.3 %، وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا لتصل إلى 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.