10 معلومات توضح آلية اختيار المعلمين الجدد للعمل بالتدريس.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتنسيق مع عدة جهات ضوابط وآليات مدة لاختيار المعلمين الجدد فى مسابقات تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بدأت عام 2022، نرصد فى التقرير التالى أبرز الضوابط للعمل بمهنة التدريس.

- تتم المسابقات وفقا للقانون أى يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقا لنموذج العقد المرافق دون غيره.

- يتم التقديم على المسابقات بشكل إلكترونى دون تدخل اى عنصر بشرى.

- يتم عقد اختبارات القبول أيضا بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشكل إلكترونى يضمن الشفافية والنزاهة دون محسوبية أو وساطة.

- انتقاء المعلمين يتم من خلال عدة اختبارات تتم بشكل مميكن.

- تشمل الاختبارات عدة كفايات ومهارات منها " الاختبار التربوى واللغات وتكنولوجى واختبار التخصص.

- تجرى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية والتنسيق مع الجهة المعنية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات.

- يتم قياس التدريبات التى تم عقدها للمعلمين المتقدمين في الجهة المعنية، بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

- يتم إجراء المسابقات على مستوى كل محافظة بشكل لا مركزى ولكن من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، بحيث يتم تعيين المتقدمين وفق الثابت ببطاقة الرقم القومى.

- أصبحت شهادة اجتياز الاختبار البدنى والذهنى من مسوغات تعيين المعلمين الجدد.

- لا محسوبية أو وساطة أو تفضيل أحد على أخر حيث تحظى المسابقات بدقة وشفافية دون أى تدخل أو ضغط من أحد.