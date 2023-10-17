‫وزير الزراعة: الإفراج عن 319 ألف طن من الذرة وفول الصويا

كتبت أسماء نصار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه خلال الفترة من 22/9/2023 وحتى 12/10/2023 تم الإفراج عن 319 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 170 مليون دولار.

وأضاف، الإفراج شمل 216 ألف طن من الذرة بحوالي 78 مليون دولار وحوالي 103 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 77 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 15 مليون دولار ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 12 أكتوبر 2023) 8.1 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.9 مليار دولار .

وأشار القصير إلى أن الإفراج عن الأعلاف متواصل تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري.