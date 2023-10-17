وكالة الطاقة الذرية تراقب بدء تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما

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يقوم فريق عمل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الى اليابان يوم 24 أكتوبر الجاري، تستمر ثلاثة أيام؛ لمواصلة مراجعة الأمان بعد بدء تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي.



وافاد بيان للوكالة الإثنين بأن فريق العمل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم تشكيله لمراجعة سلامة تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في اليابان؛ وهو يقوم بأول مهمة له إلى اليابان منذ بدء تصريف المياه.



وأوضح البيان أن الفريق سيقوم بمراقبة المرافق والمعدات المثبتة في الموقع لأغراض تصريف المياه المعالجة بنظام معالجة السوائل المتقدم وسيجتمع فريق العمل أيضًا مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وهيئة التنظيم النووي في طوكيو لمناقشة الموضوعات الفنية ذات الصلة بالسلامة.



وأضاف البيان أنه بعد بدء عملية التفريغ ستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في السنوات المقبلة عملها لمراجعة التطبيق المستمر لمعايير السلامة الدولية ذات الصلة.



واوضح البيان انه كجزء من مراجعة السلامة الشاملة لتصريف المياه يتم استخدام أنشطة أخذ العينات التي تقوم بها الوكالة لتأكيد المراقبة البيئية في اليابان وتقييم القدرات التقنية ذات الصلة.