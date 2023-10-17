وكالة الأمن الصحي البريطانية تحذر من موجة جديدة لـ كورونا في فصل الشتاء

كتبت أمل علام

حذرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKSHA، من زيادة أخرى في حالات الإصابة بفيروس كورونا مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تشير مراقبة هذا الأسبوع إلى زيادة طفيفة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ومع دخولنا الأشهر الباردة وبدء الناس في الاختلاط أكثر في الداخل، يمكننا توقع رؤية المزيد من الزيادات في كورونا إلى جانب الزيادات المعتادة التي نشهدها في أمراض الجهاز التنفسي الشتوية الأخرى، وذلك وفقا لموقع تايمز اوف انديا.

قالت الدكتورة ماري رامزي، مديرة برامج الصحة العامة في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA، إن الفيروسات مثل الأنفلونزا، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة

وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKSHA، فإن ما مجموعه 12% من 3848 عينة تنفسية كانت مصابة بفيروس كورونا، وقالت أيضًا إن معدل دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 6.13 لكل 100 ألف من السكان، بزيادة من 4.36 لكل 100 ألف .

يشير هذا إلى بداية موجة الشتاء من فيروس كورونا..

حسب الوكالة، "فمن الواضح الآن أننا نشهد زيادة يمكن أن تشير إلى بداية موجة الشتاء المتوقعة من كورونا لذا فإن الوقت قد حان لتعزيز حمايتك بلقاح إذا كنت مؤهلاً لذلك، لقد بدأت الحالات في الارتفاع و قال الدكتور رامزي إن حالات الاستشفاء تتزايد لدى الفئات العمرية الأكبر سناً، مضيفا، أنه في الأسابيع المقبلة، يمكن أن يؤدي التهديد المزدوج بانخفاض المناعة وفيروس كورونا إلى فرض ضغط إضافي على الخدمات الصحية".



تحذير من وكالة الامن الصحى

تحث وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة الناس على البقاء في منازلهم إذا تعرضوا للمرض، وتجنب الاتصال بالأشخاص الضعفاء.

وقالت الدكتور رامزي: "في حين أن كورونا والأنفلونزا يمكن أن يكونا عدوى خفيفة للكثيرين، يجب ألا ننسى أنهما يمكن أن يسببا مرضًا شديدًا أو حتى الموت للأشخاص الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا".

تنتشر الآن متغيرات فرعية جديدة من متغير اوميكرون Omicron لفيروس كورونا المسبب لفيروس كورونا بيرولا وإيريس، اللذان يقال إنهما أكثر عدوى من غيرهما، موجودان حاليًا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وكندا وغيرها؛ تم التعرف عليهما لأول مرة في إسرائيل والدنمارك.