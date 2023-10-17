ونقلت قناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية الفرنسية اليوم عن الوزير البلجيكى قوله "إن المشتبه به كان معروفا لدى الشرطة كونه يمارس أفعالا مخالفة للقانون مثل الإتجار بالبشر والإقامة غير الشرعية وتعريض أمن البلاد للخطر"..مضيفا "أنه لم يكن هناك أي مؤشر ملموس على تطرف المشتبه به".

ومن جانبه..أكد المدعى العام الفيدرالى البلجيكى فريدريك فان لو - خلال مؤتمر صحفي - أنه تم تكثيف عمليات البحث في شيربيك (مجمع سكني في بروكسل) بشارع (هوارت هاموير) وهو العنوان الذي كان من المفترض أن يقيم فيه المشتبه به.

وكان قد قتل شخصان في إطلاق نار في مدينة بروكسل مساء أمس الاثنين، وفرار المشتبه به حيث حصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.

يذكر أنه في 22 مارس الماضي، شهدت بروكسل هجومين انتحاريين استهدفا مطار "زافينتيم" ومحطة لقطارات المترو مما أسفرا عن 35 قتيلا، بحسب حصيلة أعلنتها محكمة الجنايات التي تحاكم مرتكبي هذه الهجمات الانتحارية.



