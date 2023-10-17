وزير التنمية المحلية يفتتح مؤتمر التحالف الوطنى "حكاية وطن" بالبحيرة

انطلق منذ قليل، المؤتمر الحاشد الذى نظمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بمجمع المؤتمرات بمدينة دمنهور.

شارك فى المؤتمر الذى يعقد تحت عنوان حكاية وطن، اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس التحالف الوطنى واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، إضافة إلى عدد كبير من قيادات التحالف الوطنى وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة القبطية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ويذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة قد شهدت مؤتمر حكاية وطن برعاية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في شتي المجالات وممثلى الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.

مؤتمر حكاية وطن بالبحيرة

مؤتمر حكاية وطن بالبحيرة

























وعلى هامش المؤتمر تم عرض فيلم وثائقى عن الإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية التى قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، وكذلك تقديم عروض فنية لكورال مواهب البحيرة، اللذين يقدمون باقة من أشهر الأغاني الوطنية.