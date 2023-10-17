وزير التنمية المحلية ونائب محافظ البحيرة يفتتحان منفذا لبيع السلع بأسعار مخفضة

كتب على عبد الرحمن

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة عصر اليوم، منفذا لبيع السلع الأساسية والغذائية بمدينة إيتاي البارود، وذلك ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية بالمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والسلاسل التجارية بجميع محافظات الجمهورية و تلبية كافة إحتياجات المواطنين وتشمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي " السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز".

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة بتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وعقب الافتتاح تفقد وزير التنمية المحلية ونائب محافظ البحيرة للمنفذ للتأكيد من وجود تخفيضات حقيقية علي جميع السلع المعروضة بالإضافة إلي جودة تلك المنتجات، كما استمع وزير التنمية المحلية إلي عرض كامل حول أسعار جميع المنتجات والسلع والخضراوات واللحوم الموجودة بالمعرض مثل " الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز " والتي تم تخفيض أسعارها جميعاً. بحضور اللواء محمد شوقي بدر سكرتير عام المحافظة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلى أن مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء تهدف إلي تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.

وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية المرور الدوري علي مدار اليوم من الأجهزة التنفيذي ورؤساء الاحياء والمدن والمراكز بالمحافظات على المعارض والشوادر والمنافذ للتأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.

كما وجه وزير التنمية المحلية مختلف القيادات بالمحافظات بمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري بالإضافة إلي المرور اليومي للسادة المحافظين على أرض الواقع، وهناك لجان مختصة في كل محافظة للمرور الميداني تضم الجهات المعنية بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري ، مشيراً الي ان وزارة التنمية المحلية تتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين والتفاعل الفوري مع أي شكاوي عن الغش التجاري حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

كما وجه اللواء هشام آمنة ، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتوسع في إقامة الشوادر والمنافذ والمعارض وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة أمام المواطنين في جميع القري والمدن والاحياء ، والعمل على توفير أماكن جديدة لإقامة الشوادر والمنافذ دون زحام أو تكدس مرورى خاصة المناطق الأكثر احتياجًا والتنسيق مع الجهات المعنية بمختلف الوزارات .

وعقب الافتتاح التقى وزير التنمية المحلية بعدد من المواطنين الذين ترددوا علي المنفذ ، واستمع لآرائهم في الأسعار الخاصة بالمنتجات والتخفيضات وجودة السلع وما تم تنفيذه من تخفيض للأسعار فضلاً عن احتياجاتهم وطلباتهم من السلع.