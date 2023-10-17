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وزير التعليم يوجه بضرورة استفادة الطلاب من المحتوى الرقمى بجانب المدرسة

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 02:13 م
وزير التعليم يوجه بضرورة استفادة الطلاب من المحتوى الرقمى بجانب المدرسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة استفادة الطلاب بالمحتوى الرقمى على موقع الوزارة، موضحا أن الوزارة أعدت كتب تعليمية وتدريبية بها شرح وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية وتم تحميلها على موقع الوزارة مجانًا، بالإضافة إلى تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة كمواد مرجعية وتنوع أساليب حصوله على المعلومات العلمية وتحقيق تعدد مصادر التعلم بجانب المدرسة.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .
 
 






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